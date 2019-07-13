https://static.news.ru/photo/1819304c-a535-11e9-8a44-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство труда России подготовило проект приказа о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Изменения коснутся почти 4 млн россиян.

Пока в документе говорится об установлении прожиточного минимума за второй квартал этого года. По закону эта сумма и определит МРОТ, который индексируется каждый год 1 января, поясняет « Российская газета ».

В документе Минтруда говорится, что МРОТ в следующем году могут повысить на 850 рублей — до 12 130 рублей. В настоящее время проект приказа находится на стадии общественного обсуждения. После этого он будет либо принят, либо скорректирован.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что стандарты МРОТ будут увеличиваться и в дальнейшем, а на этой основе будет оцениваться также изменение соотношений по зарплатам бюджетников, писал News.ru.