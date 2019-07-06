https://static.news.ru/photo/d0ff796c-9f91-11e9-960b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nord Steram 2/Global Look Press

Новый российский газопровод «Северный поток — 2» способен предотвратить газовый кризис в Европе. С ним она может столкнуться уже ближайшей зимой в случае прекращения транзита газа через территорию Украины.

Такое мнение высказал экономист и бывший высокопоставленный сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар в статье, опубликованной L’Opinion .

По словам эксперта, «Северный поток — 2» имеет неоспоримые экономические преимущества. Из-за слишком высокой стоимости их нет у американского сжиженного газа, которым Европа попытается решить проблему в случае кризиса.

Кошар настаивает, что европейские лидеры должны приложить максимум усилий и посодействовать заключению нового договора на транзит между Москвой и Киевом. С этой целью они должны наладить диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтолкнуть его к компромиссу с Россией.

Ранее News.ru сообщал, что украинская компания «Нафтогаз» будет вынуждена обратиться в суд, чтобы потребовать компенсацию в случае прекращения транзита газа по украинской территории с 2020 года. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко. Он заявил, что Киев как никто другой заинтересован в сохранении транзита. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.