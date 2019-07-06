Новый российский газопровод «Северный поток — 2» способен предотвратить газовый кризис в Европе. С ним она может столкнуться уже ближайшей зимой в случае прекращения транзита газа через территорию Украины.
Такое мнение высказал экономист и бывший высокопоставленный сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар в статье, опубликованной
По словам эксперта, «Северный поток — 2» имеет неоспоримые экономические преимущества. Из-за слишком высокой стоимости их нет у американского сжиженного газа, которым Европа попытается решить проблему в случае кризиса.
Кошар настаивает, что европейские лидеры должны приложить максимум усилий и посодействовать заключению нового договора на транзит между Москвой и Киевом. С этой целью они должны наладить диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтолкнуть его к компромиссу с Россией.
Ранее News.ru сообщал, что украинская компания «Нафтогаз» будет вынуждена обратиться в суд, чтобы потребовать компенсацию в случае прекращения транзита газа по украинской территории с 2020 года. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко. Он заявил, что Киев как никто другой заинтересован в сохранении транзита. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.