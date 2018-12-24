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Потребкредиты могут стать менее доступными для россиян

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Центробанк опасается чрезмерно быстрого роста необеспеченного кредитования и требует от банков дополнительного капитала при выдаче таких ссуд. Эксперты ожидают роста ставок по кредитам и снижения их доступности для населения.

Повышение надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам будет распространяться на ссуды, выданные после 1 апреля 2019 года, с полной стоимостью кредита от 10 до 30%, и составит 30 процентных пунктов. В ЦБ объяснили такие действия «необходимостью предотвращения чрезмерного роста долговой нагрузки населения и повышения устойчивости банков к потенциальным системным рискам на рынке необеспеченного потребительского кредитования», пишет «Коммерсант».

По данным ЦБ, прирост ссудной задолженности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования за год составил к 1 ноября 21,5%. При этом темпы роста в годовом выражении за август — октябрь 2018 года составили 24,4%.

В ЦБ отметили, что текущие «темпы роста, превышающие рост доходов населения в номинальном выражении, на фоне замедления снижения полной стоимости потребительских кредитов приводят к росту долговой нагрузки населения».

Как считает директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов, большинство предложений банков по кредитам наличными в настоящее время находится в рамках, указанных ЦБ, — 10−30% годовых. Банки, по его мнению, заложат повышение коэффициентов риска в стоимость кредитов, в результате число заёмщиков, способных получить и обслуживать их, сократится.

«Данное повышение приведёт к увеличению давления на капитал, особенно критично это будет для банков, специализирующихся на розничном бизнесе, поскольку нельзя перелоцировать часть капитала из корпоративного бизнеса под розницу», — заявил глава отдела портфельного риск-анализа розничного бизнеса Альфа-Банка Сергей Турищев. По его мнению, эта мера прежде всего затронет небольшие банки, а крупные организации лишь незначительно снизят объём выдаваемых ссуд.

Как писал News.ru, по данным Национального бюро кредитных историй, в ноябре 2018 года средний размер потребительского кредита увеличился на 19,4% по отношению к показателю 2017 года. В ноябре 2017 года в среднем сумма потребительского кредита составляла 140,6 тысячи рублей. За год она увеличилась на 45,3 тысячи рублей, до 185,9 тысячи рублей.


#ЦБ #кредиты
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