https://static.news.ru/photo/120d3bbc-9211-11e9-83b3-fa163e074e61_1024.jpg

Фонд Baring Vostok, который основал американский инвестор Майкл Калви, потерял контроль над банком «Восточный». Evison, кипрская структура фонда, исполнила опцион о передаче 9,99% акций в пользу компании Артёма Аветисяна «Финвижн».

Решением Амурского арбитража компания Аветисяна получила на счёт 80,2 млрд акций. За это она перечислила 750 млн рублей, сообщает РБК .

Evison владела 51,6% акций. Исполнение опциона увеличит долю Аветисяна и его двух партнёров — Шерзода Юсупова и Юрия Данилова — с 40,2% до контрольной. Фонд Baring Vostok имеет возможность обжаловать решение суда в апелляции.

Ранее News.ru сообщал, что арестованному основателю инвестиционной компании Baring Vostok Майклу Калви предъявлено обвинение в мошенничестве в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Согласно версии следователей, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного». ПКБ решило вернуть долг через отступные — 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд рублей. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тыс. рублей.