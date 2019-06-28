https://static.news.ru/photo/574b5722-9991-11e9-9c02-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Крымские власти подсчитали, какую экономическую выгоду в денежном эквиваленте республика потеряла, находясь после распада СССР в составе Украины.

Специально созданная рабочая группа, проведя анализ экономических потерь, установила, что потери региона с 1991 по 2013 год составляют порядка 2,5 трлн рублей.

Для анализа экономических потерь за основу был взят показатель внутреннего валового продукта по состоянию на 1991 и 2013 годы, — говорится в сообщении пресс-службы Госсовета Крыма.

Одним из наиболее важных факторов стало то, что Крым получал недостаточную финансовую поддержку по линии жилищно-коммунального хозяйства, а порою и вовсе был лишён денежных субсидий из украинской казны, что стало причиной существенного запустения полуострова.

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил обязать Киев компенсировать убытки Крыма за время нахождения в составе Украины.

Россия и Украина намеревались вместе построить мост через Керченский пролив в бытность Крыма в составе Незалежной, но тогдашний президент Виктор Ющенко отказался от концессии в последний момент, писал News.ru.