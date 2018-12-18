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Постройка АЭС в Китае откроет России азиатский рынок

Lin Shanchuan/Xinhua/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Участие РФ в проекте строительства новых энергоблоков АЭС в Китае позволит выйти сотрудничеству стран на новый уровень. В то же время этот факт говорит о высоком уровне российских технологий.

Как отмечает директор Центра стратегических исследований Китая РУДН, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов в интервью изданию «Экономика cегодня», РФ и КНР тесно работают в рамках строительства энергоблоков АЭС «Сюйдапу» и Тяньваньской АЭС. Росатом работает на рынке страны, которая сама является экспортёром систем такого рода, отмечает эксперт.

По его словам, строительные работы на Тяньваньской АЭС можно отнести к числу самых крупных проектов российско-китайского сотрудничества.

«Теоретически мы должны сделать так, чтобы Тяньваньская станция, на которой уже стоит самый надёжный российский реактор ВВЭР-1000, к марту 2019 года начала вырабатывать энергию. Для нас этот проект очень важен», — считает эксперт. 

В то же время в случае успешной реализации проекта перед РФ откроется рынок других стран, прежде всего в Юго-Восточной Азии, отмечает Маслов. 

Россия и Китай конкурируют в области атомной энергетики, однако тот факт, что Китай принимает наши АЭС, говорит, по мнению эксперта, о превосходстве российских технологий над китайскими.

Прорыв, который сейчас происходит, выражается не только в перспективах закрепления на рынке Юго-Восточной Азии, но и в том, что сотрудничество России с Китаем выходит на новый уровень.

Как ранее писал News.ru, сотрудники китайского Общества обменов и сотрудничества между Россией, Восточной Европой, Центральной Азией и КНР предложили перебросить в Китай воды рек из Алтайского края.


#россия #рынок #аэс #стройка #КНР
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