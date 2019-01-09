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Построено более 400 км «Северного потока — 2»

Shen Hong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Более 400 км газопровода «Северный поток — 2» уже построеноы. Об этом сообщили в компании — операторе проекта Nord Stream 2.

По словам представителя Nord Stream 2 AG Йенса Мюллера, по состоянию на конец 2018 года готово более 400 км трубопровода. Согласно планам компании, завершение проекта строительства намечено до конца 2019 года.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Как ранее писал News.ru, еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что проект «Северный поток — 2» невозможно остановить, так как его строительство уже началось.


#северныйпоток-2 #строительство #газопровод #Балтийскоеморе
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