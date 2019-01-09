Построено более 400 км «Северного потока — 2»

https://news.ru/storage/news/f6e1dcefc27757035c001070651cad40/f4201fdd-db0c-40e4-8787-18fe23df9a2a_850.jpg Shen Hong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Более 400 км газопровода «Северный поток — 2» уже построеноы. Об этом сообщили в компании — операторе проекта Nord Stream 2.

По словам представителя Nord Stream 2 AG Йенса Мюллера, по состоянию на конец 2018 года готово более 400 км трубопровода. Согласно планам компании, завершение проекта строительства намечено до конца 2019 года.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Как ранее писал News.ru, еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что проект «Северный поток — 2» невозможно остановить, так как его строительство уже началось.