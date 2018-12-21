Постпред РФ в ЕС верит в будущее «Северного потока — 2»

Постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов смотрит на будущее «Северного потока — 2» с оптимизмом. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции.
По мнению Чижова, немецкие власти и представители бизнес-сообщества обладают достаточным здравомыслием, чтобы учитывать свои объективные интересы. В этой связи есть все основания с достаточным оптимизмом смотреть на будущее проекта «Северный поток — 2», отметил дипломат.
«Реальные работы по прокладке продолжаются», — подчеркнул Чижов.
Как ранее писал News.ru, власти Германии не намерены отказываться от строительства газопровода «Северный поток — 2». Берлин продолжает настаивать на том, что проект носит исключительно коммерческий характер.