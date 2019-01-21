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Поставщики продуктов просят власти надавить на торговые сети

Creative Touch Imaging Ltd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Крупнейшие производители продуктов просят о встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком. Они считают, что в их отношениях с ретейлерами имеется ряд противоречий, принимающий антагонистический характер и требующий участия государства в установлении баланса интересов.

Основная претензия поставщиков продуктов к торговым сетям заключается в том, что те, получая скидки 30—50% от цены поставки, перепродают товар оптом и мелким оптом. Тем самым они захватывают сегмент несетевой торговли, что позволяет им увеличивать долю на рынке в обход ограничения в 25% для каждого муниципалитета, сообщает «Коммерсант».

В итоге производители лишены возможности донести скидки до потребителя. Их предложение к правительству — запретить сетям заниматься перепродажей товара в оптовом и мелкооптовом сегментах.

По данным издания, встреча поставщиков с вице-премьером Козаком может состояться в течение месяца.

Ранее News.ru сообщал, что продукты в российских магазинах начали дорожать. Рост цен в торговых сетях на некоторые виды продовольственных товаров отметил Минсельхоз. При этом в министерстве ситуацию в целом назвали стабильной и не вызывающей опасений.


#цены #продукты #скидки #ритейлеры
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