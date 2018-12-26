Поставщик ядерного топлива наращивает экспорт

Крупнейший экспортёр российских товаров и услуг ядерного топливного цикла АО «Техснабэкспорт» (торговая марка Tenex, входит в Росатом) в 2018 году совершил более 70 экспортных поставок обогащённой урановой продукции и порядка 20 продаж природного урана клиентам из 11 стран.
«Объём продаж компании в 2018 году составит порядка 1,7 млрд долларов, а суммарный объём портфеля долгосрочных заказов — 17,4 млрд долларов», — сообщили в «Техснабэкспорте».
В этом году компания заключила 16 новых сделок с десятью заказчиками из пяти стран общей стоимостью $1,9 млрд.
Ранее News.ru писал, что генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв в новогоднем поздравлении своим работникам заявил, что предприятие полностью выполнило государственный оборонный заказ 2018 года.