Поставщик ядерного топлива наращивает экспорт

https://news.ru/storage/news/2898a1481a2e222d689037ecb4d321cc/c6c0f8b4-c774-4ce8-b166-10e56c50c0d2_850.jpg АО «Техснабэкспорт»

Крупнейший экспортёр российских товаров и услуг ядерного топливного цикла АО «Техснабэкспорт» (торговая марка Tenex, входит в Росатом) в 2018 году совершил более 70 экспортных поставок обогащённой урановой продукции и порядка 20 продаж природного урана клиентам из 11 стран.

«Объём продаж компании в 2018 году составит порядка 1,7 млрд долларов, а суммарный объём портфеля долгосрочных заказов — 17,4 млрд долларов», — сообщили в «Техснабэкспорте».

В этом году компания заключила 16 новых сделок с десятью заказчиками из пяти стран общей стоимостью $1,9 млрд.

Ранее News.ru писал, что генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв в новогоднем поздравлении своим работникам заявил, что предприятие полностью выполнило государственный оборонный заказ 2018 года.