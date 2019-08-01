https://static.news.ru/photo/d70ebed6-b46c-11e9-9143-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Мезенцев Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Единая валюта Белоруссии и России не является решением ближайшего времени. Об этом заявил посол РФ в республике Белоруссия Дмитрий Мезенцев. По его словам, введение общего российско-белорусского рубля не связано с углублением интеграции Минска и Москвы.

Будет ли при этом единая валюта или не будет, я не вижу жесткой связи... Интеграция может быть и будет поэтапной... Пока, думаю, это не решение ближайшего времени, — цитирует его РИА Новости .

По его словам, прежде чем прийти к вопросу о единой валюте, нужно решить множество технических и правовых вопросов, с которыми предстоит столкнуться при осуществлении транзакций.

Ранее, как писал News.ru, глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что Россия и Белоруссия не должны торопиться с решением вопроса о единой денежно-кредитной политике и общей валюте. Сначала, по словам чиновника, нужно отработать все инициативы, касающиеся дальнейшей интеграции двух государств.