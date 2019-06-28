https://static.news.ru/photo/2253d2fe-89a3-11e9-83f2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В России с 1 июля размер ежемесячного пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы составит 10 тысяч рублей. Ранее данная выплата составляла 5,5 тысячи рублей в месяц.

Отмечается, что пособие будет перечисляться до достижения 18-летнего возраста вместе с пенсией инвалида.

Выплаты лицам, не являющимися родителями, усыновителями или опекунами детей-инвалидов или инвалидов с детства I группы, но ухаживающим за такими детьми, останутся прежними и составят 1,2 тысячи рублей.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России, в новом размере выплата будет предоставляться всем её нынешним получателям.

Ранее News.ru писал о том, что правительство подготовило законопроект, повышающий критерий нуждаемости семей с полутора до двух прожиточных минимумов. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, пособие ежемесячно будет составлять более 10 тысяч рублей за одного ребёнка. Также Медведев напомнил, что компенсации трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами, увеличатся в два раза.