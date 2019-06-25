https://static.news.ru/photo/e1f7393e-9759-11e9-baa8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правительство подготовило законопроект, повышающий критерий нуждаемости семей с полутора до двух прожиточных минимумов.

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, пособие ежемесячно будет составлять более 10 тысяч рублей за одного ребёнка. Сейчас сумма выплат составляет 50 рублей.

Также Медведев напомнил, что компенсации трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами, увеличатся в два раза.

Мера начнёт действовать уже с 1 июля.

Как ранее писал News.ru, Госдума одобрила в первом чтении поправки к закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.