Полтавченко стал председателем совета директоров ОСК

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Георгий Полтавченко

Экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко избрали председателем совета директоров Объединённой судостроительной корпорации.

«25 декабря состоялось заседание совета директоров ОСК, на котором было принято решение об избрании Георгия Полтавченко председателем совета директоров корпорации», — говорится в сообщении корпорации.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин принял отставку Георгия Полтавченко с поста губернатора Санкт-Петербурга, который он занимал с 2011 года. Временно исполняющим обязанности главы Северной столицы назначен полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов.