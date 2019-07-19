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Польская компания Orlen направила российским партнёрам первую часть претензий, связанных с поступлением некачественной нефти по трубопроводу «Дружба».

Член правления компании Збигнев Лещинский уточнил, что они касаются ущерба, нанесённого перерывами в поставках. Вторая часть претензий будет связана с переработкой загрязнённого сырья.

По его словам, на определение полного объёма требований польской стороны может потребоваться более трёх месяцев, сообщает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, в правительстве России заявили, что размер компенсации из-за некондиционной нефти будет определён до конца 2019 года. Первый замруководителя аппарата кабмина Сергей Приходько пояснил, что речь идёт о реально подтверждённых потерях.