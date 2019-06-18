https://static.news.ru/photo/7052a048-91cd-11e9-8e35-fa163e074e61_1024.jpg Фото: orlen.pl

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена добиться от российских партнёров компенсации за поставку грязной нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил председатель правления компании Даниэль Обайтек.

Часть той нефти была переработана, нам приходилось её смешивать, используя стратегические запасы. Мы понесли определённый ущерб, — цитирует бизнесмена ТАСС .

Он отметил, что концерн уже направил поставщикам просьбу о возмещении убытков в соответствии с договорами. При этом Обайтек добавил, что процесс оценки ущерба ещё не завершён.

Кроме того, глава правления Orlen заявил, что компания рассчитывает и на компенсацию за невыполнение российскими партнёрами контрактных обязательств, выразившихся в недопоставках сырья.

Ранее News.ru писал, что глава Минэнерго России Александр Новак пообещал выгодные условия для компенсации ущерба покупателям загрязнённой нефти. Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, в свою очередь, предположил, что покупатели могут получить скидку в размере около $15 за баррель.