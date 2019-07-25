Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев считает, что запрашиваемые «Роснефтью» льготы по Арктике трудно оценить. Виной всему отсутствие конкуренции в этой сфере.
Когда мы говорим о сумме 2,6 трлн или 5 трлн очень трудно понять, сколько действительно надо, какой должна быть поддержка. Если бы на освоение этой группы месторождений могли выйти две компании, три компании, тогда бы мы могли сравнить, — заявил журналистам Трутнев.
Как писал News.ru, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором изложил план нового проекта развития Арктики. На реализацию проекта Сечину требуется 2,6 трлн рублей налоговых льгот. Взамен нефтяные компании готовы будут инвестировать в регион 5–8 трлн рублей. Глава нефтяного гиганта попросил президента также поддержать законопроект о развитии Арктики, предусматривающий спецрежим для инвесторов.