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Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,76% до отметки в 69,96 рубля. В последний раз он находился ниже 70 рублей 12 марта 2018 года.

Как свидетельствуют данные торгов, курс доллара опустился на 0,49%, до 62,99 рубля. Как писал News.ru, официальный курс европейской валюты на 25 июля составил 70,294 рубля. По данным Банка России, евро...