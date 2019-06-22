Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмар Мехтиев рассказал, что половина семей в России обременена кредитами, при этом около 10 процентов из них выплачивают банкам большую часть своего дохода.
Средний просроченный долг в России варьируется в пределах 70–80 тысяч рублей. Почти половина неплательщиков объясняет просрочки финансовыми трудностями, 30% — снизившимися доходами и 20% — слишком высокой долговой нагрузкой, сообщает
Как писал News.ru ранее, население РФ в 2019 году стало чаще брать кредиты наличными на путешествия, причём по России. Самые популярные направления весны-лета — это Крым, Горный Алтай, а также туры в Санкт-Петербург и по Золотому кольцу.