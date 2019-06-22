https://static.news.ru/photo/0fbd182e-9486-11e9-bb68-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмар Мехтиев рассказал, что половина семей в России обременена кредитами, при этом около 10 процентов из них выплачивают банкам большую часть своего дохода.

Средний просроченный долг в России варьируется в пределах 70–80 тысяч рублей. Почти половина неплательщиков объясняет просрочки финансовыми трудностями, 30% — снизившимися доходами и 20% — слишком высокой долговой нагрузкой, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, население РФ в 2019 году стало чаще брать кредиты наличными на путешествия, причём по России. Самые популярные направления весны-лета — это Крым, Горный Алтай, а также туры в Санкт-Петербург и по Золотому кольцу.