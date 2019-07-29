https://static.news.ru/photo/a9d205ba-b195-11e9-96be-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Микрофинансовые организации (МФО) за I квартал 2019 года закрыли треть офисов из-за из-за ужесточения требований Центробанка. В обзоре регулятора говорится, что следующий раунд усиления контроля за МФО сократит рынок вдвое.

Закрытие офисов эксперты связывают со снижением максимально допустимой ставки до 1%. Кроме того, ЦБ обязал МФО начислять больше резервов по займам закредитованных россиян. Сохранив обширную сеть офисов, организации не смогли бы выдержать ужесточение требований регулятора, пишут аналитики Банка России.

Новые нормы вынудили МФО оптимизировать расходы: закрывать офисы и переводить большую часть коммуникаций с клиентом в онлайн. Уже сейчас порядка 60% займов «до зарплаты» выдаётся дистанционно, и темп их роста ускоряется, пишет газета « Известия ».

Сообщается, что сейчас в России работает 2 тыс. микрофинансовых организаций, но около 80% рынка приходится на сотню крупнейших.

Совет Федерации на заседании 26 июля принял закон, запрещающий МФО выдавать займы под залог жилья, писал News.ru.