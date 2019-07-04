Комитет ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления представит в Минфин, Минэкономразвития и Минюст рекомендации по снятию излишних компетенций с МСУ и определению их полномочий.
Рекомендации будут определены в рамках выездного совещания комитета в Хабаровске, проходящем 5 июля. Цель обсуждения - поиск способов для МСУ формировать дополнительную доходную базу за счёт, например, перераспределения налогов, сообщает
Как уже писал News.ru, банки обяжут платить регионам новый налог. Финансовые организации будут платить налог на имущество, полученное по договорам залога и подлежащее продаже. Такую идею самарских депутатов поддержало правительство РФ.