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Компания «Интергео», входящая в группу ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, может получить поддержку государства для своего медно-никелевого проекта в Восточной Сибири. Она просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.

Построить инфраструктуру необходимо на Ак-Сугском и Кингашском месторождениях. Соответствующее письмо премьеру Дмитрию Медведеву написал глава совета директоров ООО «УК „Интергео“» Александр Хлопонин, сообщает «Коммерсант». В его письме говорится, что реализация...