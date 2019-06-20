https://static.news.ru/photo/a4a138bc-935a-11e9-ae5f-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Марков Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Одним из важнейших запросов общества является понятность действий власти, которой не хватает. Ярким примером является ситуация с национальными проектами. Об этом заявил News.ru политолог Сергей Марков.

Один из важнейших запросов населения, одно из важнейших требований российских граждан заключается в том, что они хотят иметь от власти больше объяснений, ясности, понятности. И этой понятности не хватает, совершенно очевидно. И нацпроекты — типичный пример, — считает Марков.

Он назвал несколько институтов, «которые занимаются объяснением».

Вот, например, хорошо работает такой институт, как прямая линия с президентом, хорошо работает такой институт, как федеральные каналы, а другие институты находятся в полупараличе. Это правящая партия «Единая Россия», это Общероссийский народный фронт, это совокупность общественных организаций, они никак не участвуют... Это, кстати, правительство, которое категорически не желает объяснять свои действия. И поэтому вынуждены мы, эксперты, объяснять то, что должны делать «Единая Россия», ОНФ и другие структуры, — продолжил Марков.

По его словам, нацпроекты — это «другое название для правительственной работы», которая поделена на две части.

Одна часть — это структурно-функциональная работа, когда делаются задачи, которые, ну что ли, не имеют точки. Например, строительство дорог в принципе. Это бесконечный процесс. А другая часть работы — организованная проектным образом, что означает, что она сделана в виде конечной работы, после которой наступит что-то другое, — попытался объяснить спикер.

Марков считает, что нацпроекты — «это некая площадка общения президента, правительства, губернаторов, различных органов власти, корпораций, которые это реализуют, а к населению они имеют только то отношение, что это можно чуть легче объяснить, поскольку в них есть конечные цели, реализуемые к конкретному сроку».

Нацпроекты — это форма организации властных структур. А почувствовать люди должны не по тому, как нацпроект по дорогам будет выполнен, а по тому, будут ли уменьшаться пробки на дорогах, — добавил Сергей Марков.

При этом политолог выразил сожаление, что Путин не отправил в отставку глав Минфина, Минэкономразвития и ЦБ Антона Силуанова, Максима Орешкина и Эльвиру Набиуллину.

Президент сказал вещи, которые надо услышать: всё зависит в конечном итоге от экономического роста. Есть экономический рост — соответственно, есть доходы, развиваются какие-то вещи. Нет экономического роста — всё стоит на месте, чуть-чуть вариативно изменяется только. А поскольку экономический рост практически нулевой, правительственный экономико-финансовый блок не справляется со своей задачей. Поэтому, честно говоря, самой хорошей новостью [было бы], если бы в процессе прямой линии президент уволил бы министра финансов, министра экономики и главу Центробанка, потому что они не справляются со своей работой, — отметил Марков.

Такие кадровые решения, по его мнению, вызвали бы «взлёт оптимизма и поддержки».

Как писал News.ru, ранее Владимир Путин заявил, что министры, курирующие национальные проекты, несут персональную ответственность за их реализацию. Он отметил, что такой подход необходим в данной работе.