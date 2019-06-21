https://static.news.ru/photo/7213ec2c-940a-11e9-a786-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

«Татнефти» начали поступать претензии из-за загрязнённого топлива в трубопроводе «Дружба», сообщил гендиректор компании Наиль Маганов.

По его словам, все полученные жалобы не выходят за рамки разумного и находятся в пределах договорных отношений.

Поэтому сегодня сказать, какой ущерб будет, сложно. Претензии от поставок, не от качества, — подчеркнул он.

Маганов добавил, что вопрос о требовании компанией компенсации обсуждается, передаёт ПРАЙМ .

Как писал News.ru, ранее первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько сообщил, что размер компенсации из-за некондиционной нефти в трубопроводе «Дружба» планируется определить до конца текущего года.