«Татнефти» начали поступать претензии из-за загрязнённого топлива в трубопроводе «Дружба», сообщил гендиректор компании Наиль Маганов.
По его словам, все полученные жалобы не выходят за рамки разумного и находятся в пределах договорных отношений.
Поэтому сегодня сказать, какой ущерб будет, сложно. Претензии от поставок, не от качества, — подчеркнул он.
Маганов добавил, что вопрос о требовании компанией компенсации обсуждается, передаёт
Как писал News.ru, ранее первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько сообщил, что размер компенсации из-за некондиционной нефти в трубопроводе «Дружба» планируется определить до конца текущего года.