Поисковые скважины на Сахалине пробурит компания из США

https://news.ru/storage/news/0ec21511ed16a75f0cb0748687901f72/e56b6085-d8c0-4ae9-96e0-1a9376783214_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Американская нефтесервисная компания Schlumberger выиграла тендер «Роснефти» по интегрированному сервису с инженерным сопровождением бурения двух поисково-оценочных скважин на Восточно-Прибрежном участке шельфа острова Сахалин. Соответствующие данные следуют из материалов на портале госзакупок.

Согласно представленным документам, Schlumberger одержала победу над другой американской компанией — Halliburton. Предложение Schlumberger составило 1,14 млрд рублей, в то время как конкуренты просили 1,18 млрд рублей. При этом максимальная стоимость контракта на объявленных летом 2018 года торгах составляла 1,283 млрд рублей.

Срок бурения скважин — с 1 марта по 12 августа 2019 года, следует из техзадания.

Лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Восточно-Прибрежном лицензионном участке была получена «Роснефтью» в 2013 году. Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти составляют 8 млн тонн, газа — 4 млрд кубометров.

Ранее глава российской компании «Роснефть» Игорь Сечин рассказал о перспективах роста цен на топливо в начале 2019 года. По его словам, цены вырастут в районе 1,7%, писал News.ru.