Погрузка на сети РЖД достигла 1,28 миллиарда тонн

По сравнению с прошлым годом, в 2018 году погрузка выросла на 2,2%.
По данным самой компании, грузооборот в этом году достиг 2 трлн 596,4 млрд тарифных тонн-км, что показывает его рост на 4,2%. А если учитывать пробег порожних вагонов, грузооборот составит 3 трлн 304,4 млрд тонно-км.
Ранее News.ru писал о том, что напечатанные на 3D-принтере детали для поездов начнут использовать в России уже в первом квартале наступившего года. Это будут вспомогательные пластиковые элементы конструкции на всех сериях локомотивов и другого подвижного состава — от всевозможных кнопок, ручек, держателей, втулок, креплений до уникальных элементов интерьера.