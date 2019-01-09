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Погрузка на сети РЖД достигла 1,28 миллиарда тонн

Alexei Gyngazov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

По сравнению с прошлым годом, в 2018 году погрузка выросла на 2,2%.

По данным самой компании, грузооборот в этом году достиг 2 трлн 596,4 млрд тарифных тонн-км, что показывает его рост на 4,2%. А если учитывать пробег порожних вагонов, грузооборот составит 3 трлн 304,4 млрд тонно-км.

Ранее News.ru писал о том, что напечатанные на 3D-принтере детали для поездов начнут использовать в России уже в первом квартале наступившего года. Это будут вспомогательные пластиковые элементы конструкции на всех сериях локомотивов и другого подвижного состава — от всевозможных кнопок, ручек, держателей, втулок, креплений до уникальных элементов интерьера.


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