Подарочные карты приравняют к банковским продуктам

https://news.ru/storage/news/2bbf2aaec95d21c8b6f24855a9268878/efc20e5e-9feb-47d4-bc98-bb9d09db99c5_850.jpg Winfried Rothermel/Global Look Press

В России предлагают начать регулирование оборота подарочных пластиковых карт. С соответствующим предложением в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Росфинмониторинг обратилась Национальная платёжная ассоциация (НПА)

Как сообщили газете «Известия» в ассоциации, среди участников которой платёжные системы Visa и MasterCard, регулирование в этой сфере позволит активизировать борьбу с мошенничеством. Как отметила исполнительный директор НПА Мария Михайлова, инициатива ассоциации подразумевает, что подарочные карты магазинов приравняют к банковским платёжным инструментам.

В организации полагают, что фактическая ситуация позволяет говорить о том, что подарочные карты давно стали таким инструментом. В частности, одна из крупных торговых сетей выпускала карту с возможностью многоразового пополнения на сумму до 999 тыс. рублей. Как отмечает Михайлова, в этом случае налицо превращение подарочной карты в платёжное средство.

При этом на текущий момент не представляется возможным достоверно установить объём рынка подарочных карт, что может вызывать использование подарочных сертификатов для обналичивания денежных средств.

На сегодняшний день кредитные организации могут анонимно передавать третьим лицам подарочные карты на сумму не более 15 тыс. рублей.