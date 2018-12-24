USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,264 $   Brent54.34 $ Bitcoin4,261.14 $
МОСКВА-8°C11:47
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Подарочные карты приравняют к банковским продуктам

Winfried Rothermel/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

В России предлагают начать регулирование оборота подарочных пластиковых карт. С соответствующим предложением в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Росфинмониторинг обратилась Национальная платёжная ассоциация (НПА)

Как сообщили газете «Известия» в ассоциации, среди участников которой платёжные системы Visa и MasterCard, регулирование в этой сфере позволит активизировать борьбу с мошенничеством. Как отметила исполнительный директор НПА Мария Михайлова, инициатива ассоциации подразумевает, что подарочные карты магазинов приравняют к банковским платёжным инструментам. 

В организации полагают, что фактическая ситуация позволяет говорить о том, что подарочные карты давно стали таким инструментом. В частности, одна из крупных торговых сетей выпускала карту с возможностью многоразового пополнения на сумму до 999 тыс. рублей. Как отмечает Михайлова, в этом случае налицо превращение подарочной карты в платёжное средство.

При этом на текущий момент не представляется возможным достоверно установить объём рынка подарочных карт, что может вызывать использование подарочных сертификатов для обналичивания денежных средств. 

На сегодняшний день кредитные организации могут анонимно передавать третьим лицам подарочные карты на сумму не более 15 тыс. рублей.


#банки #подарки #финансы
самое читаемое
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении

читайте также
общество 14:51, 19 декабря 2018
Запашных заподозрили в отмывании бюджетных денег
экономика 13:30, 19 декабря 2018
Visa запускает альтернативу системе быстрых платежей ЦБ
в мире 15:05, 14 декабря 2018
Бывшего замглаву «Военторга» обвиняют в отмывании денег
экономика 14:20, 6 декабря 2018
Путин хочет связать платежные системы РФ и стран ЕАЭС
Лента новостей
экономика 11:46
Инвестиции в «Северный поток-2» сравнимы с капиталовложениями
общество 11:41
Кондукторов обучат взаимодействовать с инвалидами
спорт 11:39
Фернандинью отказывается играть за сборную Бразилии
технологии 11:37
Госкомиссия выделит операторам частоты для 5G
в мире 11:34
Автомобильный рынок Германии упал в 2018 году
политика 11:22
Times обвинила журналистов Sputnik в информационной войне
общество 11:15
Суд снял арест с косаток и белух в бухте Приморья
спорт 11:13
Джонс опровергает информацию об употреблении допинга
технологии 11:05
Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi Play
в мире 11:03
Самую большую ель на Ближнем Востоке установили в Назарете
в мире 10:51
Представители Южной Кореи прибыли в КНДР
спорт 10:49
Вице-президент IBU рассказал об отношении к России и СБР
экономика 10:45
Акции «Уралкалия» упали в цене из-за пожара в Соликамске
происшествия 10:41
Все погибшие в шахте Соликамска опознаны
общество 10:41
Столичный суд арестовал хакера
Другие новости
экономика 11:46
Инвестиции в «Северный поток-2» сравнимы с капиталовложениями
экономика 10:45
Акции «Уралкалия» упали в цене из-за пожара в Соликамске
экономика 10:31
Курс рубля растёт на открытии торговой сессии
экономика 10:30
АФК «Система» заплатит за контроль в СП с Ростехом
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top