https://static.news.ru/photo/a61efdfe-a689-11e9-b44f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Исследование Global Wealth консалтинговой компании BCG показало, что почти треть российского частного капитала (27%), или $360 млрд, в 2018 году хранилась на зарубежных счетах.

Авторы исследования отмечают, что к 2023 году доля иностранных счетов немного сократится и окажется чуть ниже уровня 2013 года.

В целом объём трансграничного капитала рос с той же скоростью, что и объём капитала, на 13% ежегодно, и в 2018 году достиг отметки $0,36 трлн, — сообщают аналитики BCG.

Отмечается, что россияне в основном держат свои сбережения в валюте и на депозитах (62%), тогда как средний по миру показатель составляет 28%. При этом в рынок акций жители России верят меньше других, уточняет РИА Новости .

Как писал News.ru, премьер-министр Британских Виргинских островов Эндрю Фахи заявил, что они не будут пока создавать публичные реестры владельцев офшоров по требованию Великобритании. Он отметил, что выполнять данное требование на островах начнут, когда подобное станут делать все остальные страны.

Ранее сообщалось, что на Виргинских островах зарегистрировано более 400 тысяч компаний с активами на $1,5 трлн.