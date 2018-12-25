Почти четыре сотни Lexus отзовут в России

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Lexus LS500

В России будут отозваны 390 седанов Lexus LS500. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Компания Toyota приняла соответствующее решение из-за выявленных проблем с системой перезапуска двигателя. Отзыву подлежат автомобили, произведённые в период с 9 января по 3 сентября 2018 года.

Как сообщает ведомство, программа мероприятий по проведению добровольного отзыва автомобилей согласована. Её реализацией будет заниматься уполномоченный представитель изготовителя ООО «Тойота Мотор», который является официальным представителем Lexus на рынке РФ.

Проблема выявлена в автомобилях, оборудованных двигателем внутреннего сгорания V6 c двойным турбонадувом и системой Start-Stop, которая автоматически останавливает и перезапускает двигатель, когда он неподвижен, с целью снижения расхода топлива и выбросов в атмосферу. Установленное программное обеспечение блока управления двигателем может некорректно рассчитать объём входящего в двигатель воздуха при перезапуске двигателя, что может привести к остановке двигателя во время начала движения автомобиля, говорится в сообщении.

Ремонтные работы будут бесплатными для владельцев автомобилей и будут заключаться в перепрограммировании блока управления двигателем.