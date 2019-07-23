Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов сообщил, что почтовый оператор намерен зарегистрироваться в качестве акционерного общества.
С соответствующим заявлением «Почта России» обратится в Федеральную налоговую службу уже в сентябре. Процесс реорганизации федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное АО будет завершён до 1 октября.
Кроме того, Подгузов отметил, что этот процесс никак не повлияет на работу «Почты России».
Компания не должна ни на секунду прекратить свою работу, пенсии должны доставляться, услуги должны предоставляться, — цитирует ТАСС слова гендиректора.
Как ранее писал News.ru, создатели беспилотных летательных аппаратов для доставки писем и посылок сделали «Почте России» несколько предложений с «хорошими решениями».