https://static.news.ru/photo/39143e60-ad76-11e9-8ae8-fa163e074e61_1024.jpg Николай Подгузов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов сообщил, что почтовый оператор намерен зарегистрироваться в качестве акционерного общества.

С соответствующим заявлением «Почта России» обратится в Федеральную налоговую службу уже в сентябре. Процесс реорганизации федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное АО будет завершён до 1 октября.

Кроме того, Подгузов отметил, что этот процесс никак не повлияет на работу «Почты России».

Компания не должна ни на секунду прекратить свою работу, пенсии должны доставляться, услуги должны предоставляться, — цитирует ТАСС слова гендиректора.

Как ранее писал News.ru, создатели беспилотных летательных аппаратов для доставки писем и посылок сделали «Почте России» несколько предложений с «хорошими решениями».