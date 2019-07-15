Последнее исследование «индекса бигмака» показывает, что валютный курс рубля на 64,5% ниже реальной стоимости. С чем связана недооценённость рубля и можно ли верить бигмаковской экономике, — выяснял News.ru.

«Индекс бигмака», несмотря на несколько фривольное название, — универсальный показатель состояния экономики различных стран с 1986 года. Он основан на теории паритета покупательной способности. За основу берётся стоимость одного бургера сети ресторанов McDonald's. Они представлены практически во всех странах мира. Исследователи сравнивают цены в разных государствах и пытаются выяснить реальную стоимость американского доллара. В последней версии индекса, которую опубликовал журнал The Economist, отмечается, что в США бигмак стоит $5,74, тогда как в России — 130 рублей. В этой связи справедливый курс российской валюты должен составлять 22,65 рубля за доллар. Однако в основу исследования была заложена некорректная цена сэндвича в России. Так, указана стоимость в 130 рублей, но сейчас она в Москве составляет 135 рублей.

То, что российскую валюту недооценили, идёт ей только на пользу. Например, даёт возможность снизить стоимость своих товаров и преимущества при их продаже на экспорт. Андрей Люшин заместитель председателя правления Локо-Банка

В «индексе бигмака» не закладывают особенности экономик разных стран: структуру производства, ценообразования, стоимость рабочей силы, соотношение импортных и местных продуктов в бургере, спрос населения, конкурентную среду и многое другое.

Global Look Press

У медали всегда есть обратная сторона. И тут, скорее, вопрос не в недооценённости рубля, а возможной переоценённости других валют, таких как доллар и евро. У них особая роль финансового сектора в экономиках США и Евросоюза, а у нас же другой тип экономики, вследствие чего дорогой рубль — это иллюзия, которая специально создаётся.

Основные претензии к показателю ВВП/ДН (доходы населения) — это то, что данные очень усреднённые (у одного человека может быть доход 100 тыс. рублей, а у другого — 30 тыс., то в среднем у каждого по 65 тыс., так же как и с имуществом — две квартиры у одного, у другого их нет вообще, а в среднем — по одной у каждого). Остальными претензиями являются:

уровень благосостояния в странах, которые имеют одинаковую величину дохода на душу населения, не учитывает, что в этих странах будет разный уровень образования, продолжительность жизни, смертность;

ценность свободного времени, связанного с досугом;

единая валюта для измерения — это американский доллар, но не учитывается, что на этот доллар можно купить различное количество товаров в разных странах;

не учитывается деятельность в сфере теневой экономики;

спрос на наличность;

большие расхождения между реальными и официальными данными по трудовым ресурсам;

расхождение между доходами и расходами.

Мировые эксперты предлагают много разных альтернатив ВВП, но на самом деле это, скорее, дополнительные индикаторы для более точного расчёта. Одним из них является стоимость экологических издержек, напомнил News.ru директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. Другой — это неравенство доходов, издержки в результате ухудшения инфраструктуры из-за роста преступности, которые убирают из ВВП и добавляют эффект от товаров длительного пользования, общественной инфраструктуры. Этот критерий имеет денежное выражение, который может служить средним показателем экономического развития на душу населения. Ещё один критерий содержит три ключевых элемента: продолжительность жизни, уровень образования и доход на душу населения.

Одна из самых известных альтернатив ВВП возникла в конце XVIII века и была названа индекс счастья. Тут всё довольно просто и понятно из названия. Для того чтобы оценить степень счастья, берут ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, благоприятный климат в бизнесе, доверие к власти. ООН ежегодно делает доклад об уровне счастья, Россия за 2015-2017 годы занимает в этом докладе 59 место, а в «тройке» лидеров Финляндия, Норвегия и Дания. Если мы посмотрим на эти страны по другим показателям, то данный рейтинг довольно правдоподобен, говорит Абрамов.

Тем не менее, все подобные критерии больше дополняют классический ВВП. Мир не стоит на месте и появляются новые отрасли, показатели которых можно включать в расчёты. В России методика расчёта ВВП в среднем пересматривается раз в 5 лет.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Рубль, на мой взгляд, является недооценённой валютой из-за низкой производительности труда и плохой рабочей силы в РФ. Низкий уровень инвестиций в основной капитал является причиной низкой стоимости рабочей силы. Текущие котировки отражают реальный спрос. Если против России не будут вводить новые санкции и не будет других коллапсов, то курс рубля может вполне восстановиться до 50-55 рублей за доллар, если ЦБ не будет вмешиваться. Вячеслав Абрамов директор офиса продаж «БКС Брокер»

По мнению эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, «Индекс БМ» является, скорее, развлечением, нежели какой-то серьёзной попыткой оценить стоимость валюты. Он подчеркнул, что подход тут совершенно неверный, так как при расчётах необходимо учитывать большое число особенностей: издержки ресторанов, спрос населения, местную специфику, стратегию продвижения сети в стране и так далее.

Экономика достаточно сложная наука и включает в себя богатую методологию оценки текущего состояния, которую необходимо крайне осторожно подбирать для каждого конкретного случая. В целом такие показатели, как рост ВВП, инфляция, розничные продажи, уровень безработицы, состояние строительного рынка — позволяют с большой надёжностью давать оценку происходящему в экономике. Геннадий Николаев эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский склонен считать, что «индекс бигмака» не отражает состояние экономики, так как создавался для определения паритета покупательной способности.

Показатель ВВП и ряд производных от ВВП показателей имеют недостатки, однако лучше системы текущих метрик пока ничего предложено не было, поэтому показатели наиболее чётко отражают объём и динамику экономики. Иван Капустянский ведущий аналитик Forex Optimum

И несмотря на то, что, по оценке «индекса бигмака», российская валюта сильно недооценена, в реальности это не так, потому как есть ряд параметров, которые индекс не учитывает, например, политические и экономические риски, которые также закладываются в валютный курс.

Главный аналитик ЦАФТ Антон Быков уверен, что «индекс бигмака» по большому счёту просто констатирует различия, которые исторически сложились и существуют в разных экономиках. При сравнении, таким образом, развивающихся стран, к которым относится и Россия и развитых, первые всегда будут иметь заниженный курс национальной валюты.

Сергей Лантюхов/News.ru

Значит ли это, что курс валют менее развитых в экономическом плане стран, будет укрепляться к курсам валют более развитых стран? Точно нет и история тому подтверждение. Скорее, наоборот, «индекс бигмака» в таком сопоставлении выявляет наиболее слабые страны, из которых по разным причинам утекают деньги. Антон Быков главный аналитик ЦАФТ

Так что единственным случаем, где представляется использование такого индекса оправданным, так это в сравнении стран культурно, политически и экономически похожих (Великобритания и Германия или Россия и Казахстан). В таком варианте использования «индекс бигмака» как часть более сложной системы анализа действительно мог бы принести ценные прогностические результаты.

Перед тем, как выбрать «оптимальную» систему индикаторов для оценки движения России, хотелось бы понять, куда мы двигаемся (какая цель) и насколько можно доверять статистическим органам. Если главная цель — это войти в пятерку крупнейших экономик, то точно не стоит ориентироваться на показатели, связанные с расчётом номинального ВВП на душу населения, а использовать максимально общие показатели ВВП, которые за счёт курса рубля и манипуляции рыночной конъюнктурой можно раздуть нужным образом. Другой вопрос, отмечает Быков, что такие цели мало интересуют подавляющее большинство граждан России, потому что при текущем уровне расслоения на бедных и богатых, рост российской экономики может никак не ощущаться в их карманах.

Руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов считает, что разумнее было бы соотносить курс национальной валюты с иным параметрами, которые больше привязаны именно к экономике.

То, что по индексу курс российской валюты намного завышен по отношению к его реальной стоимости, определённой на уровне в 20-30 рублей за доллар, для меня не такая уж и большая новость. Всё дело в том, что на протяжении уже более пяти лет на курс рубля давят многие не экономические факторы. Это, в первую очередь, санкции и уход большого количества глобальных инвесторов из российской экономики. Роман Блинов руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра»

Сейчас, когда в мире несколько сместился фокус глобальных проблем, с развивающихся экономики на, так называемые, развитые, можно сказать, что для большинства развивающихся экономик наступили времена существенных перемен к лучшему и открылись новые возможности, считает эксперт.

И, конечно, нельзя игнорировать геополитические сдвиги в мировой геополитике, они в свою очередь сказываются на общем состоянии национальных валют. Также и в отношении курса рубля. За последние несколько лет существенно изменился геополитический компас мировой экономики и вся мировая политика, во многом, формируются не сколько странами, так называемого формата G7, а скорее странами формата «Большой двадцатки». Именно в контексте этих исторических и эволюционных изменений в мировой экономике и обусловлены те значения недооценённости российской национальной валюты, считает Блинов. Можно долго спорить о темпах роста российской экономики и говорить про развитие рыночных институтов и механизмов, действующих в именно российской экономике, но сбрасывать со счетов геополитическое влияние нашей страны на всю мировую политику и экономику, как минимум рано и странно.