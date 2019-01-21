ПО «Азерикимья» наращивает производство

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В 2019 году входящее в состав азербайджанской госнефтекомпании SOCAR ПО «Азерикимья» увеличит объёмы производимой продукции. В компании надеются нарастить производство на 35−40%.

По итогам 2018 года было произведено более 337 тысяч тонн различной продукции. В частности это полиэтилен, этилен, пропилен, жидкая и тяжёлая пиролизная смола, бутан-бутиленовая фракция и абсолютный изопропиловый спирт. Поставки продукции ПО «Азерикимья» осуществлялись в такие страны, как Турция, Россия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Италия, Китай, Польша, Чехия, Вьетнам, Украина, Беларусь, Узбекистан, Грузия и Литва.

С сентября 2018 года весь производимый пропилен передаётся в SOCAR Polymer для производства полипропилена, поясняют в компании. Также, с начала 2019 год туда же будет поставляться часть этилена.

В связи с этими изменениями в 2019 году прогнозируется некоторое сокращение экспортных объёмов со стороны ПО «Азерикимья», с другой стороны новые заводы SOCAR Polymer будут экспортировать более ценную продукцию продвинутого цикла переработки — полипропилен и полиэтилен высокой плотности, отметили в SOCAR.