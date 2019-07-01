https://static.news.ru/photo/12f639a2-9bf8-11e9-804f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Общая площадь долгостроев в России составляет 11,8 млн кв. м. Информация об этом содержится в Едином реестре проблемных объектов, который появился в Интернете.

В Едином реестре проблемных объектов, опубликованном на сайте ДОМ.РФ , представлены данные по 188,7 тыс. квартир в 2070 домах на территории 77 российских субъектов. Попавшие в список здания возводили 802 компании, в отношении 453 из которых введена процедура банкротства.

Сроки завершения строительства 274 застройщика нарушили более чем на полгода, порядок передачи квартир более чем на шесть месяцев отсрочила 91 компания.

Каждый день информация будет актуализироваться. Появятся все долгострои, где сдача в эксплуатацию просрочена на полгода. Два года назад, когда была начата реформа, одним из главных предметов для споров было количество проблемных домов. Никто не знал, сколько их. Сейчас она будет закрыта, — цитирует ТАСС главу комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

Как писал News.ru, в марте вице-премьер Виталий Мутко заявил, что решить проблемы обманутых дольщиков в 26 российских регионах можно в течение полугода. Он отметил, что речь идёт о субъектах, где насчитывается менее пяти проблемных зданий.