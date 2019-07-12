23 июля Госдума рассмотрит законопроект «О национальной платёжной системе», который, по сообщениям ряда СМИ, заставит таких гигантов, как Visa или Master, уйти из России. Однако, сегодня в ГД это предположение опровергли. Там уточнили, что смысл законопроекта лишь в одном — все платёжные системы должны будут начать работать по российским законам и переводить деньги исключительно через российскую инфраструктуру. Таким образом россиян намерены защитить от санкций, а внутрироссийские переводы электронных денег станут бесперебойными и независимыми.

Что касается ухода иностранных платёжных гигантов с рынка — это не так. Совершенно не так. Никто никуда уходить не будет. Никаких ограничений рассматриваемый в Госдуме законопроект не накладывает на иностранные платёжные компании. Он только говорит о том, что внутренние правила платёжной системы, зарегистрированной на территории Российской Федерации, должны соответствовать российском законодательству и не должны дискриминировать российские организации при их обслуживании и оказании банковский услуг. Анатолий Аксаков председатель комитета ГД по финансовому рынку, один из авторов законопроекта

Но похоже, ограничения всё-таки будут. «Для иностранных поставщиков предусматривается запрет оказания услуг по переводу денежных средств клиентам-резидентам и предоставления им электронных средств платежа», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Иными словами, в законопроекте прописаны следующие требования: любой иностранной платёжной системе необходимо будет иметь на территории Российской Федерации представителя оператора, и главное — пользоваться российской платёжной инфраструктурой.

На все формальности иностранным платёжным системам даётся 180 дней — таков прописанный в законопроекте переходный период.

Все, что от них нужно — чтобы компании привели свои внутренние правила в соответствие с российскими законами, причём сами компании уже фактически являются российскими резидентами. Это нормально и правильно. Иностранные платёжные системы каждый год зарабатывают в России миллиарды долларов, и наш законопроект никак не помешает делать им это дальше. Мы говорим — зарабатывайте, просто делайте это по нашим правилам, — пояснил Аксаков.

После того, как иностранная платёжная система выполнит все формальности, информация о её операторе будет включаться Банком России в специальный реестр операторов. Его ведёт сам Банк России, заодно контролируя, соблюдают ли они требования ЦБ.

Второе важнейшее требование законопроекта направлено на защиту россиян, пользующихся иностранными платёжными системами, от иностранных же санкций.

В целях снижения риска необоснованного приостановления и прекращения участия в платёжной системе по инициативе её оператора законопроектом предусматривается запрет включения в правила критериев, связанных с приостановлением и прекращением участия в иностранной платежной системе, — говорится в пояснительной записке.

На практике это означает следующее. Предположим, некое государство ввело санкции в отношение российского банка, причём необязательно государственного. И сегодня нельзя исключать, что все карты Visa или Master, выпущенные этим российским банком, одномоментно перестают приниматься к оплате. По замыслу авторов законопроекта, после его вступления в силу, этого не случится.

Сергей Булкин/News.ru

С принятием законопроекта любая карта российского банка, попавшего под иностранные санкции, на территории России будет продолжать обслуживаться. Тем более у нас есть Национальная система платёжных карт, которая способна обеспечить обработку транзакций на территории России. Всё, что за пределами России — там да, там действуют правила международной платёжной системы, и там карта российского банка, попавшего под санкции, приниматься не будет. Но для нас главное — чтобы на территории России ничего не изменилось, — подчеркнул автор законопроекта.

Никаких дополнительных расходов от иностранных и российских компаний на реализацию положений законопроекта не требуется, заметил Аксаков. Именно поэтому, по его словам, предварительных консультаций с иностранными платёжными системами не проводилось.

Зачем? Мы живём в России. Наши правила должны быть российскими и не должны ущемлять российские организации, — ответил на вопрос News.ru Анатолий Аксаков.

Каким будет окончательный текст законопроекта, сегодня не может сказать никто. Сбор поправок ко второму, основному чтению закончен, но их таблица на принятие и на отклонение ещё не сформирована. А именно за них, а также конкретные поправки и голосуют депутаты в ходе второго чтения. Сформировать это как раз и предстоит на одном из ближайших заседаний комитета ГД по финансовому рынку. Только после этого можно будет говорить о точных формулировках, за которые предстоит голосовать парламентариям.

Сегодня вышло разъяснение руководства Банка России, опровергающее информацию о том, что обсуждаемые в Госдуме поправки способны заставить иностранные платёжные системы уйти из России.