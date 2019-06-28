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Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз. Рост тарифов с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства РФ.

Первое повышение тарифов произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля 2019 года.

Как уточняет ТАСС , с 2013 года тарифы на коммунальные услуги индексировались в России раз в год.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба не выявила в субъектах РФ превышения средних индексов на услуги ЖКХ с 1 июля. Ведомство проводило анализ проводился путём мониторинга прогнозного изменения размера за коммуналку.

News.ru ранее писал о том, что лидером среди российских регионов с самыми низкими тарифами ЖКХ является Дагестан, где коммуналка обходится гражданам в среднем в 457 рублей за одного человека.

На втором месте находится Тува с платежами в 478 рублей в месяц, на третьем — Ингушетия (488 рублей).