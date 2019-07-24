https://static.news.ru/photo/fa894b72-ae01-11e9-aa6e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минпромторг подготовил проект развития торговли в стране, который, среди прочего, предлагает не распространять на пиво действующие правила алкогольного регулирования. Пивовары такую инициативу приветствуют.

Пиво действительно представляет собой очень сложный и требующий специального регулирования продукт. Пиво не относится к алкоголю во многих странах мира. Именно поэтому отрасль разработала концепцию раздельного регулирования, одобренную профильной рабочей группой при Министерстве экономического развития, — приводит РИА Новости слова директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораза Дурдыева.

С позицией по регулированию пива в целом согласны и в Минпромторге, но подчёркивают, что последнее слово будет за законодателями.

Конкретные решения относительно правил регулирования оборота пива — это предмет не стратегии, а законодательства, — заявили агентству представители ведомства.

Как писал News.ru, законопроект о разрешении розничной продажи пива на стадионах во время спортивных мероприятий в РФ внесли на рассмотрение нижней палаты депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищёв. В пояснительной записке парламентарии отмечают, что идея законопроекта основана на международной практике. По их мнению, продажа напитков из ячменного солода и хмеля официально разрешена почти во всех европейских странах — в Германии, Ирландии, Венгрии, Бельгии, Швейцарии и даже в Чехословакии (которая перестала существовать в 1993 году).