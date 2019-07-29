https://static.news.ru/photo/3d820df0-b1fa-11e9-b293-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Пенсионный фонд России (ПФР) предупредил о возможных переплатах пенсий. Эти деньги впоследствии придётся вернуть. Однако есть возможность избежать неприятной ситуации.

К начислению «лишних» денег приводят обстоятельства, об изменении которых получатель пенсии обязан своевременно уведомить ведомство.

Одним из таких примеров является пенсия по потере кормильца. Право на неё прекращается с 18 лет, однако в случае очной формы обучения срок может быть продлён до 23 лет. При этом информацию о прекращении учёбы человек должен предоставить сам, сообщает « Российская газета ».

Другой вариант возможной переплаты — в случае смерти иждивенца, за которого была установлена прибавка к пенсии. Об этом получатель также должен своевременно уведомить Пенсионный фонд.

Ранее, как писал News.ru, ПФР назвал категории граждан, которые в 2018 году получали двойное пенсионное обеспечение. Среди них — космонавты, лётчики-испытатели и некоторые военные.