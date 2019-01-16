ПФР опроверг «нечестную» индексацию страховых пенсий

https://news.ru/storage/news/c8a651822fb50da1e212d2aa89a835b8/50c43578-adcb-48fc-9d42-7fe6d781ac37_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Пенсионный фонд призвал россиян внимательно относиться к источникам информации по теме пенсий. Таким образом ПФР отреагировал на сообщения СМИ о том, что выплаты были повышены ниже ранее анонсированного уровня.

«Фонд также напоминает, что страховые пенсии, как и планировалось изначально, были проиндексированы с 1 января на 7,05%. Индексация проведена выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года и коснулась 32 млн неработающих пенсионеров», — говорится в сообщении фонда.

Там отмечается, что «у большей части пенсионеров» страховая пенсия выросла в среднем на тысячу рублей.

Ранее News.ru писал, что уход за всеми детьми могут включить в пенсионный стаж многодетных родителей. Добавлять к стажу предполагается по полтора года за каждого ребёнка. Увеличенный срок будут учитывать при назначении пенсии по старости.