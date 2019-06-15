https://static.news.ru/photo/dddd3e52-8e94-11e9-9fee-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Одной из главных задач, стоящих перед экономикой Дальнего Востока, является развитие проектов в области обработки леса, заявил генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов в эксклюзивном интервью News.ru.

Руководитель обратил внимание на китайский город Суйфэньхэ, где находится предприятие, перерабатывающее древесину из РФ. Продукция не реализуется в КНР, а идёт сразу в Австралию, США и Японию.

Наша задача сделать такой центр переработки на Дальнем Востоке. Пусть это будут те же самые резиденты на первом этапе, но это всё будет производиться на территории Российской Федерации. Уже выбрали три локации в Хабаровском крае и две в Приморье. Будем с таким проектом выходить и докладываться руководству, — рассказал Петухов.

Чиновник напомнил о существующем уже «удивительном проекте» — «Алмазарском ЦВК». Его поддержали 10 лет назад российско-китайская межправкомиссия и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — прим. News.ru). Более того — строительство целлюлозно-бумажного комбината в регионе завершено.

Стоят в открытом поле, к сожалению, пока без корпусов, варочные установки. Наша задача этот проект закончить. Потому что это китайский инвестор, то есть 10% в нём — государственные китайские деньги. Мы ищем каких-то государственных соинвесторов с российской стороны, чтобы решить логистические вопросы, — добавил Петухов.

Полная версия интервью главы АНО АПИ — в материале редакции.

Ранее News.ru сообщал, что в китайской провинции Цзянси планируют построить курорт «Русская деревня» из древесины, которую обрабатывают в Пермском крае. Запуск проекта намечен на ближайший год. Деревню возведут на берегу озера Поянху.