https://static.news.ru/photo/6b3dd618-9d8f-11e9-9c31-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Строители метро в Петербурге заявили о задержках зарплат за апрель и май. Генподрядчик — ОАО «Метрострой» — не стал отрицать наличия проблем.

Около 10 рабочих строительно-монтажных управлений (СМУ), задействованных при строительстве станции петербургской подземки «Дунайская», написали заявления в соответствии со статьёй Трудового кодекса (ТК) «Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы», которая позволяет приостановить работу вплоть до погашения долгов, пишет Dp.ru .

По словам одного из рабочих, аналогичные документы готовы подписать метростроевцы, трудящиеся на возведении будущей станции «Проспект Славы».

Один из сотрудников ЗАО «Управление-15 Метрострой» сообщил, что за май из всех СМУ получили зарплату только в «Управлении механизации». Остальным частично не дали деньги даже за апрель.

Всё это время только говорили: подождите, потерпите. Говорят, деньги «Метрострою» перечисляют. Стройматериалы каждый день завозят, подрядчики, занимающиеся коммуникациями, вентиляцией, работают. Получается, для них деньги есть, а для нас нет? — сообщил работник.

В пресс-службе «Метростроя» заявили, что «задержки в движении средств по-прежнему ощущаются в связи с банковским сопровождением, но они не носят критичного характера».

В выплате заработной платы в подрядных организациях также имеются задержки по причине наложения ареста на счета. Выплата заработной платы в этих организациях производится дольше в связи с привлечением к этому процессу службы судебных приставов, — сообщили в «Метрострое».

Столкнувшимся с невыплатами зарплат сотрудникам на предприятии пообещали «преимущественное право при трудоустройстве в более благополучные компании, задействованные на строительстве метрополитена».

Как писал News.ru, в начале февраля врио губернатора Петербурга Александр Беглов решил отозвать уведомление о расторжении контрактов с ОАО «Метрострой». Между тем 13 марта около полусотни сотрудников компании пришли к Смольному. Они в очередной раз требовали погасить долги по зарплате.

Как заявили в «Метрострое», срок сдачи Фрунзенского радиуса метро Петербурга откладывается на два месяца. Власти города заключили с подрядчиком дополнительное соглашение к госконтракту на строительство станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», согласно которому срок сдачи участка переносится с 1 июля на 31 августа.