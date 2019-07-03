Строители метро в Петербурге заявили о задержках зарплат за апрель и май. Генподрядчик — ОАО «Метрострой» — не стал отрицать наличия проблем.
Около 10 рабочих строительно-монтажных управлений (СМУ), задействованных при строительстве станции петербургской подземки «Дунайская», написали заявления в соответствии со статьёй Трудового кодекса (ТК) «Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы», которая позволяет приостановить работу вплоть до погашения долгов, пишет
По словам одного из рабочих, аналогичные документы готовы подписать метростроевцы, трудящиеся на возведении будущей станции «Проспект Славы».
Один из сотрудников ЗАО «Управление-15 Метрострой» сообщил, что за май из всех СМУ получили зарплату только в «Управлении механизации». Остальным частично не дали деньги даже за апрель.
Всё это время только говорили: подождите, потерпите. Говорят, деньги «Метрострою» перечисляют. Стройматериалы каждый день завозят, подрядчики, занимающиеся коммуникациями, вентиляцией, работают. Получается, для них деньги есть, а для нас нет? — сообщил работник.
В пресс-службе «Метростроя» заявили, что «задержки в движении средств по-прежнему ощущаются в связи с банковским сопровождением, но они не носят критичного характера».
В выплате заработной платы в подрядных организациях также имеются задержки по причине наложения ареста на счета. Выплата заработной платы в этих организациях производится дольше в связи с привлечением к этому процессу службы судебных приставов, — сообщили в «Метрострое».
Столкнувшимся с невыплатами зарплат сотрудникам на предприятии пообещали «преимущественное право при трудоустройстве в более благополучные компании, задействованные на строительстве метрополитена».
Как писал News.ru, в начале февраля врио губернатора Петербурга Александр Беглов решил отозвать уведомление о расторжении контрактов с ОАО «Метрострой». Между тем 13 марта около полусотни сотрудников компании пришли к Смольному. Они в очередной раз требовали погасить долги по зарплате.
Как заявили в «Метрострое», срок сдачи Фрунзенского радиуса метро Петербурга откладывается на два месяца. Власти города заключили с подрядчиком дополнительное соглашение к госконтракту на строительство станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», согласно которому срок сдачи участка переносится с 1 июля на 31 августа.