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Петербург законсервирует недостроенные станции метро

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Власти Санкт-Петербурга приняли решение законсервировать сооружение строящихся станций метрополитена из-за разрыва контракта с ОАО «Метрострой». Строительство будет возобновлено после заключения договора с новым подрядчиком.

В городском Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) РИА Новости сообщили, что в настоящее время к подписанию готовится договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружений строящихся объектов метро, а также обеспечение их охраны.

«Расторжение существующих контрактов, заключённых с ОАО «Метрострой», и поиск новых подрядчиков будет происходить в соответствии с положениями и в сроки, установленные федеральным законом о госзакупках», — отметил собеседник агентства.

При этом городские власти отказались уточнить сроки возобновления строительства новых станций метрополитена.

Причиной разрыва госконтракта с «Метростроем» стало «грубое неисполнение» генподрядчиком условий договора и некачественное планирование выполнения производственных программ. В данный момент у компании четыре контракта на строительство «зелёной», «фиолетовой», «коричневой» и «оранжевой» веток метро.

Ранее News.ru писал о том, что «Метрострой» более 60 лет занимался строительством подземки в Петербурге. В последнее время сроки стали срываться, у компании возникли проблемы с выплатой зарплаты, рабочие устраивали забастовки, налоговая недоимка составила 788 млн рублей.


#метро #Санкт-Петербург #метрострой
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