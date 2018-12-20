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Песков назвал непредсказуемой ситуацию в мировой экономике

Dmitry Golubovich/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Ситуация в мировой экономике непредсказуема, некоторые государства не скрывают свою протекционистскую политику. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Непредсказуемая ситуация в мировой экономике. Мы видим, что ряд стран, скажем так, абсолютно отказались от того, чтобы хотя бы скрывать свои планы по протекционизму. Протекционизм расцветает пышным цветом», — заявил Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, такие действия способствуют тому, что «идут прахом» столпы мировой экономики, система ВТО, и т. д.

«На самом деле мне неизвестен ни один серьёзный аналитик, который возьмётся сейчас сказать, что будет через пару лет в мировой торговле, в мировых торгово-экономических отношениях», — заявил Дмитрий Песков.

По его словам, Москва наблюдает недружественные и агрессивные проявления в плане ведения различных ограничений по отношению к себе.

«Международная конъюнктура скорее неблагоприятна», — отметил он, добавив, что России при этом удаётся выдерживать позитивную динамику развития, необходимую для экономического рывка.

Как сообщал News.ru, также в телеинтервью Песков согласился с мнением, что в мире идёт информационная война на нескольких фронтах сразу. По его мнению, зарубежные СМИ используются для попыток демонизации России.


#экономика #торговля #ВТО #песков #протекционизм
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