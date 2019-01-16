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Песков назвал главный приоритет Путина

Kremlin Pool/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Основным приоритетом для Владимира Путина является снижение уровня бедности в России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, у нас недостаточные темпы роста, по-прежнему слишком много людей живут за гранью бедности, и это является абсолютно неприемлемым. Для президента решение этой проблемы сейчас — главный приоритет», — цитирует Пескова газета «АиФ».

По его словам, на нынешнем этапе «нельзя отрицать, что обеспечена и финансовая, и макроэкономическая стабильность».

«Хочется надеяться, что она станет той самой поверхностью, от которой нам удастся оттолкнуться и совершить рывок. Это должен быть рывок в сознании, рывок в технологиях, в производительности труда», — добавил Дмитрий Песков.

Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь Путина заявил, что глава государства основное внимание уделяет ситуации в стране, но в его поле зрения всегда находятся Сирия, Украина и отношения с США. По словам Пескова, международные проблемы являются неотъемлемой частью работы Путина.


#путин #песков #бедность
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