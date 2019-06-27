https://static.news.ru/photo/d9fba6ba-98b3-11e9-ad2f-fa163e074e61_1024.jpg ПЭБ «Академик Ломоносов» Фото: пресс-служба «Росэнергоатома»

Ростехнадзор выдал концерну «Росэнергоатом» лицензию на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергетического блока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» на 10 лет.

Передача ПЭБ от изготовителя заказчику ожидается до конца июня, — сообщили в пресс-службе Росэнергоатома.

В конце августа ПЭБ транспортируют в порт Певек на Чукотке, где ему предстоит пройти испытания, а в конце 2019 года планируется его ввод в эксплуатацию в составе уникальной плавучей атомной теплоэлектростанции.

Как писал News.ru, Росатом успешно осуществил пуск реактора первого отечественного плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов». Он будет работать в составе плавучей атомной теплоэлектростанции. Это головной проект серии мобильных энергоблоков малой мощности. Его построили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.