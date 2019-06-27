Ростехнадзор выдал концерну «Росэнергоатом» лицензию на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергетического блока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» на 10 лет.
Передача ПЭБ от изготовителя заказчику ожидается до конца июня, — сообщили в пресс-службе Росэнергоатома.
В конце августа ПЭБ транспортируют в порт Певек на Чукотке, где ему предстоит пройти испытания, а в конце 2019 года планируется его ввод в эксплуатацию в составе уникальной плавучей атомной теплоэлектростанции.
Как писал News.ru, Росатом успешно осуществил пуск реактора первого отечественного плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов». Он будет работать в составе плавучей атомной теплоэлектростанции. Это головной проект серии мобильных энергоблоков малой мощности. Его построили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.