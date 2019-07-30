https://static.news.ru/photo/c11fdfce-b381-11e9-8f6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olga Tanasiychuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реализация проекта строительства трубопровода «Северный поток - 2» идёт в соответствии со сроками и бюджетом, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле. По его словам, первые поставки газа ожидаются не позднее конца 2019 года.

По словам бизнесмена, прокладка газопровода завершена на 70%. Он подчеркнул, что окончательное время запуска зависит от последнего разрешения со стороны властей Дании.

При этом Зеле подчеркнул, что не видит никаких задержек со стороны Копенгагена, передаёт Bloomberg .

Ранее News.ru писал, что Россия может пропустить крайний срок начала поставок газа в Европу, если Дания не даст добро на строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах. Процесс, предположительно, затянется из-за тестирования и заполнения трубопровода.