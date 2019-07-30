Реализация проекта строительства трубопровода «Северный поток - 2» идёт в соответствии со сроками и бюджетом, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле. По его словам, первые поставки газа ожидаются не позднее конца 2019 года.
По словам бизнесмена, прокладка газопровода завершена на 70%. Он подчеркнул, что окончательное время запуска зависит от последнего разрешения со стороны властей Дании.
При этом Зеле подчеркнул, что не видит никаких задержек со стороны Копенгагена, передаёт
Ранее News.ru писал, что Россия может пропустить крайний срок начала поставок газа в Европу, если Дания не даст добро на строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах. Процесс, предположительно, затянется из-за тестирования и заполнения трубопровода.