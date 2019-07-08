https://static.news.ru/photo/b9af701c-a12d-11e9-bd48-fa163e074e61_1024.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал объём коммерческих продаж автомобиля Aurus в 2019 году. По его словам, российские политики, но не из правительства, смогут приобрести 5-6 машин проекта «Кортеж».

Столь скромные цифры министр объяснил интенсивными отгрузками автомобиля в адрес гаража президента.

Сегодня очень интенсивно пополняется парк основного заказчика, и у нас основная нагрузка как раз приходится на II полугодие. C августа идут массовые отгрузки, — отметил Мантуров.

Министр добавил, что растёт спрос на машину у иностранцев. В частности, сроками возможной покупки интересовался спикер парламента Словакии Андрей Данко, появились заказчики на Ближнем Востоке.

Интерес к Aurus Мантуров объяснил его преимуществом перед конкурентами. Оно заключается в том, что в конструкцию серийного автомобиля заложили грамотное решение по бронированию. Благодаря этому броня «не съедает» внутреннее пространство.

Если сесть в обычный люксовый Mercedes, а после этого в бронированный, разница ощутима — он значительно уменьшается в объёмах, — отметил глава Минпромторга.

Ранее News.ru сообщал, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал о желании приобрести лимузин «Кортеж», на котором ездит глава государства. Но не может этого сделать из-за дороговизны машины. Ориентировочная цена бренда Aurus начинается с 10 млн рублей. Дюмин с сожалением отметил, что пока у него не было возможности поближе познакомиться с президентским автомобилем, но он уверен, что сделает это, как только машина появится в свободной продаже.