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Первая биржевая сессия в Токио открылась снижением индексов

Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Первые в 2019 году торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) открылись крупным падением основных показателей. Так они отреагировали на обвал фондовых рынков США.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) 4 января опустился на 3,56% по сравнению с закрытием 28 декабря, до отметки 19 301,28 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи также снизился. Он стал меньше на 3,07% и остановился на уровне 1448,16 пункта. 

Заметно укрепилась японская валюта. Она торгуется на уровне 107,86 — 107,88 иены за доллар.

Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на фондовом рынке «небольшим сбоем». Он заявил, что после заключения торговых сделок биржевые котировки возобновят свой рост. Потенциал для этого у американского рынка ещё есть.


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