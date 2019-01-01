Завершился период получения банками РФ базовой лицензии

https://news.ru/storage/news/6c3688f300b6ea4c218ce3124f3ad94e/2d6a0aec-4346-4d3f-887a-6508214efc25_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

Российские банки с капиталом менее 1 млрд рублей должны завершить переход с универсальной на базовую лицензию. Закон, разделивший кредитные учреждения по перечню допустимых операций, вступил в силу в июне 2017 года.

Согласно документу, все банки России признавались универсальными, однако в течение 2018 года финансовые организации с капиталом менее 1 млрд рублей должны были либо довести его до минимальной планки, либо получить статус базовых. Для них требования к общему бюджету мягче — 300 тыс. рублей.

Во втором и третьем кварталах 2018 года базовую лицензию получили 50 российских банков, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru подготовил обзор ключевых экономических тем, связанных с тем, что принёс россиянам 2018 год. Среди них и внешние шоки, и резонансные правительственные решения, и ценовые скачки, и разного рода рекорды и антирекорды.