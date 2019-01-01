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Завершился период получения банками РФ базовой лицензии

Anton Belitsky/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Российские банки с капиталом менее 1 млрд рублей должны завершить переход с универсальной на базовую лицензию. Закон, разделивший кредитные учреждения по перечню допустимых операций, вступил в силу в июне 2017 года.

Согласно документу, все банки России признавались универсальными, однако в течение 2018 года финансовые организации с капиталом менее 1 млрд рублей должны были либо довести его до минимальной планки, либо получить статус базовых. Для них требования к общему бюджету мягче — 300 тыс. рублей.

Во втором и третьем кварталах 2018 года базовую лицензию получили 50 российских банков, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru подготовил обзор ключевых экономических тем, связанных с тем, что принёс россиянам 2018 год. Среди них и внешние шоки, и резонансные правительственные решения, и ценовые скачки, и разного рода рекорды и антирекорды.


#россия #банки #лицензия
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