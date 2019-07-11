https://static.news.ru/photo/d85e16a2-a3e5-11e9-b31c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Monika Skolimowska/Global Look Press

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что работа по переходу России и стран ЕС на расчёты в евро ведётся благополучно.

Что касается непосредственного перехода в расчёты на евро со странами ЕС, то такая работа ведётся. Она ведётся достаточно успешно, тем более что наши европейские партеры также заинтересованы в популяризации своей коллективной валюты, укреплении ее международных позиций. Идет этот процесс в русле, созвучном инициативам Еврокомиссии по повышению международной роли евро и расширению его использования в экономических операциях, — сообщила Захарова.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что следствием этого стало увеличение доли единой европейской валюты в двустороннем обороте, что говорит о потенциале взаимного наращивания транзакций. По её словам, при таких обстоятельствах Россия обсуждает с партнёрами более активное применение евро в расчётах, пишет РИА Новости .

Как сообщал News.ru ранее, Банк России понизил курс долларана 80 копеек. Официальный курс валюты на 12 июля составит составив 62,9944 рубля.