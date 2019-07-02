https://static.news.ru/photo/5b5a481e-9cca-11e9-a6f9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проекты документов, предусматривающие замену бумажных трудовых книжек электронными.

В комиссии отметили, что принятие законопроектов, разработанных Минтрудом, обеспечит возможность дистанционного трудоустройства, будет способствовать своевременному и полному отражению в информсистеме ПФР сведений о трудовой деятельности, их сохранности, а также быстрому доступу к этой информации.

Кроме того, нововведение позволит снизить затраты организаций на покупку, ведение и хранение бумажных трудовых книжек, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как ранее писал News.ru, эксперты сомневаются в возможности быстрого перехода на электронные трудовые книжки. По их словам, россиянам не следует на первых порах отказываться от бумажных вариантов и следить за тем, чтобы в них дублировались все записи о месте и стаже работы.