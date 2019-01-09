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Переговоры по транзиту газа в Европу пройдут 21 января

Jan Koller/CTK/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что трёхсторонние переговоры по газу между Россией, Евросоюзом и Украиной состоятся 21 января в Брюсселе.

«Второй раунд политических трёхсторонних переговоров с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа в Европу пройдёт 21 января в Брюсселе», — цитирует ТАСС Шевчовича.

Ранее News.ru писал, что с 1 мая стоимость газа для населения Украины вырастет на 15%, а с 2020 года цены на газ для граждан страны будут полностью соответствовать рыночным. Согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ), правительство Украины приняло постановление о повышении оптовой цены на газ для бытового использования на 26% с 1 ноября 2018 года, и ещё на 15% — с 1 мая 2019 года.


#украина #россия #ГАЗ #евросоюз
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