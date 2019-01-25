Переговорную позицию Украины по газу сочли абсурдом

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Объёмы транзита газа через территорию Украины снизятся в ближайшие два года. При этом Киев заявляет о сильной переговорной позиции в этом вопросе.

Заявления замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко о том, что Россия подпишет новый контракт на транзит газа через Украину в интервью изданию «Экономика сегодня» прокомментировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Что до необходимости подписания контракта по продлению транзита, это итак очевидно. А что тогда, собственно, делает „Нафтогаз“ уже более года в рамках переговоров трехсторонней комиссии Россия-Украина-Евросоюз?», — говорит эксперт.

Юшков напоминает, что год назад строительство «Северного потока — 2» ещё не было начато, а позиции Киева были существенно лучше.

«Сегодня проект вовсю строится, все разрешения по сути есть, и понятно, что он будет завершён. Одна нитка „Турецкого потока“ готова, вторая нитка будет уходить как минимум в Болгарию, и вполне возможно, что в 2020 году газ пойдёт и для Болгарии и для Сербии. Значит, как минимум на пять миллиардов кубометров транзит с Украины уйдёт туда. Они требуют 140 млрд транзита, но в реальности к 2020 году возможности снизятся до 40 млрд, к 2021 — до 10 млрд», — считает эксперт.

Он отмечает, что подписание нового договора о транзите газа имеет важное значение для Европы, а резкие заявления, звучащие из Киева, пугают европейцев.

Транзитное соглашение скорее всего будет заключено сроком на один год, считает эксперт. По его словам, Украине могут пойти навстречу, согласившись на объёмы 30 млрд кубов на условии «качай или плати». С 2021 года на условия по указанию каких-то цифр «Газпром» уже не пойдёт, отметил Юшков.

Как ранее сообщал News.ru, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что власти Германии надеются заключить соглашение о транзите газа через Украину до запуска в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2».